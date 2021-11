Se acerca la Navidad y con ella las reuniones familiares y de amigos, las compras, y los villancicos. Se acerca por lo tanto la época en la que es habitual escuchar con frecuencia el tema 'All I Want For Christmas Is You', de Mariah Carey, uno de los clásicos del repertorio navideño. Pero este año, la cantante suma una nueva incorporación, con un nuevo single que lanzará el próximo viernes y que lleva por título 'Fall in love at Christmas'. ¿Será capaz de triunfar tanto como el anterior tema?

Por otro lado, los zapeadores comentan el caso de un bar de Dallas, que ha colgado un cartel junto a la gramola a modo de aviso. "'All I Want For Christmas Is You', de Mariah Carey, será omitida si suena antes del 1 de diciembre. Después del 1 de diciembre, la canción solo se permitirá una vez a la noche", indica dicho cartel. Dani Mateo dice además estar de acuerdo con el dueño, porque el tema, "más de una vez carga".

Las desorbitadas cifras detrás del 'All I Want for Christmas'

Cristina Pedroche desvela en este vídeo de Zapeando la millonaria fortuna que ha amasado Mariah Carey, en parte gracias a los desorbitados beneficios de su famoso villancico.