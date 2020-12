Que Mariah Carey es la reina de las Navidades es algo indiscutible. Su mítico villancico 'All I Want for Christmas' no deja de sonar cuando se acercan estas fechas, algo que revelan las cifras de esta canción.

Cristina Pedroche ha explicado en Zapeando que sólo en derechos de autor ha cobrado más de 60 millones de dólares. Entre otros récords mundiales, esta canción ha sido la más escuchada en solo un día con 11 millones de personas.

Este tema también es parte responsable de la gran fortuna de la cantante estadounidense, que asciende hasta los 500 millones de dólares. ¡Feliz Navidad Mariah!