Los zapeadores confiesan sus anécdotas tras "empinar el codo": "Me dormí en el garaje porque no encontraba las llaves de mi casa"

Los colaboradores de Zapeando confiesan en este vídeo las mejores anécdotas que han vivido tras pasarse "empinando el codo".

"Un día, cuando era adolescente, salí por la noche con mis amigas, volvimos a casa en taxi y yo fui la última en bajar porque era la que vivía más lejos. A la mañana siguiente mi madre llamó a mi prima porque yo no había aparecido y a las horas me encontraron durmiendo en el coche de mi padre, que estaba en el garaje, porque no encontraba las llaves de mi casa", confiesa Paula Prendes.

Ana Morgade, por su parte, explica que una noche llegó "a casa bastante cocinada", llamó a una de sus amigas para avisarle de que ya estaba en casa y esta le dijo "te he dejado hace media hora en el portal". "Nunca supe qué pasó durante ese rato", asegura la zapeadora.

De Cristina Pedroche a Frank Blanco, los zapeadores confiesan sus amores no correspondidos: "C.P., me estoy acordando de ti..."

Cristina Pardo confiesa su espinita con Zapeando: "Me pusisteis con una competencia a la que era imposible ganar"