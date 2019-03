De Cristina Pedroche a Frank Blanco, los zapeadores confiesan sus amores no correspondidos: "C.P., me estoy acordando de ti..."

"¿Vosotros también habéis tenido un amor no correspondido que marcó vuestra infancia?", pregunta Cristina Pedroche a sus compañeros después de ver la entrevista de Leiva en 'El Hormiguero' en la que el cantante confiesa uno. Además, Leiva también desvela el único (y sorprendente) motivo por el que es capaz de usar su fama para beneficio propio.

"Si solo fuera uno, yo creo que tuve uno que me correspondió y 100 que no", destaca entre risas Frank Blanco, quien, además, confiesa cómo le dejó su primera novia con 13 años.

"Me estoy acordando de ti 'C.P.'", afirmó el presentador, ante las sorpresa de los zapeadores y el susto de Cristina Pedroche: "Cuando ha dicho eso he pensado, '¡ostras, que voy a ser yo'!". A lo que Miki Nadal pregunta entre risas si no será "Cristina Pardo".

Cristina Pedroche también confiesa que le ha pasado muchas veces lo mismo porque los chicos le decían "que tenía mucha personalidad": "Como si fuera algo malo", destaca la zapeadora.