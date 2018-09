Cristina Pardo confiesa su espinita con Zapeando: "Me pusisteis con una competencia a la que era imposible ganar"

Cristina Pardo revela en Zapeando la sorpresa que se llevó en la entrevista con Valtónyc: "No daba crédito a las cosas que me decía"

Cristina Pardo visita Zapeando para adelantar algunas de las novedades de le nueva temporada de Liarla Pardo, que arranca este domingo. Ha hablado sobre su entrevista con Valtónyc. "No cerré la boca en toda la entrevista porque no daba crédito a las cosas que me decía", explica.

El duro enfrentamiento entre Cristina Pardo y Miki Nadal en el Juego de la SemAnna

Además, la periodista compite con Miki Nadal para demostrar cuál de los dos es más rápido reconociendo a personajes públicos, como Fidel Castro o Hillary Clinton. El zapeador se impone sobre Cristina Pardo con 13 aciertos sobre nueve en el Juego de la SemAnna.