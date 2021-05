Nada más arrancar Zapeando, Lorena Castell bromea sobre que no va a hablar porque si no la madre de Quique Peinado dice que habla mucho. De esta forma la zapeadora contesta divertida a la confesión que su compañero hizo en programas anteriores sobre lo que pensaba su madre de Castell.

Además, Peinado destaca en el plató el look de Lorena Castell: "Pareces Dora la Exploradora entre el pelo y la ropa". "Me he dejado la mochila arriba", afirma, entre risas, Lorena castell mientras Dani Mateo resalta que "Dora se ha hecho mayor". Y a ti, ¿qué te parece?, ¿crees que tiene un aire a Dora?, ¡descúbrelo en el vídeo de arriba"