Boticaria García visita el plató de Zapeando para hablar sobre mitos en la alimentación. En concreto, la zapeadora resolverá de una vez por todos dudas alimentarias de toda la vida. Por ejemplo, ¿los huevos que tienen manchas rojas se pueden comer?, ¿las pintas blancas del jamón serrano?, ¿dice algo de la calidad del jamón?, ¿está relacionado con la sal?

Pero antes que nada, la experta protagoniza una gran entrada cuando el presentador la presenta en el programa afirmando que Boticaria trae un nuevo look. "Nos visita una guapísima Boticaria García, increíble el nuevo look", afirma Dani Mateo sobre Boticaria, que entra sorprendida en plató: "¿Tanto piropo es porque luego me vais a dar caña?". Puedes ver el cambio de pelo de Boticaria García en el vídeo principal de esta noticia.