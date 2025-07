Una educadora social denuncia la desprotección que viven: "Lo que le pasó a Belén Cortés nos podía haber pasado a cualquiera"

Hace unos meses, el terrible asesinato de una educadora social en Badajoz a manos de tres menores en un piso tutelado ponía en relieve las malas condiciones laborales a las que se enfrentaban estos profesionales.

Para conocer más, Andrea Ropero entrevistaba a Victoria Salinas, una educadora social de Valladolid que decidió dejar de trabajar en centros de menores superada por las circunstancias.

Sobre el asesinato de Belén Cortés, aseguraba que "no nos ha sorprendido a ninguno": "Habitualmente se decía que hasta que no ocurriera una desgracia no se iba a poner el foco de atención", comentaba en el vídeo sobre estas líneas.

En su caso, explicaba que había vivido situaciones peligrosas y violentas, como "que te lancen piedras, patadas, puñetazos, que te escupan, que te amenacen o te griten". También afirmaba "no poder entender" por qué Belén Cortés estaba sola en el turno de noche y sin personal de seguridad.

Sobre los bulos racistas y contra los menores a raíz de este asesinato, recordaba que "los menores son menores y lo que importa es cómo podemos hacer que vuelvan a la sociedad". "No tiene nada que ver con una religión, una etnia, una raza o un sexo", sentenciaba.

"Ves casos de menores a los que podrías ayudar muchísimo más y les tienes que decir 'dame un momento, que ahora no puedo'", afirmaba Victoria, que defendía que cuando un educador social no puede llevar a cabo su trabajo "repercute directamente en la sociedad", pues cuando no se puede hacer la labor de protección o reinserción, los jóvenes terminan volviendo a la sociedad "de la forma que estaban o peor".

En su caso, explicaba que tuvo que coger una baja laboral por la desprotección que sufría en su trabajo. Sufría un grave caso de ansiedad "al que no estaba atendiendo" y del que le alertó su entorno. En este sentido, había normalizado situaciones como "llegar a trabajar y tener que cambiarme en el coche porque he chorreado la camiseta de sudor". Esto le generó también cuadros de depresión que, con ayuda de terapia y medicación, ha conseguido salir poco a poco.

Sobre la responsabilidad de la mala situación de los educadores sociales, Victoria explicaba que los centros de menores son competencia de las comunidades autónomas, que en muchos casos lo externalizan a empresas privadas, regulado todo por una ley estatal de protección al menor que, según ella, habría que "hacer una revisión": "Más que poner medios, asegurar que se cumplen", sostenía.

"Lo que sentimos todos los educadores es que lo que le pasó a Belén nos podía haber pasado a nosotros", comentaba Victoria, que apuntaba que "Belén era una educadora respetada y querida por los menores y llega a pasar esto, ¿qué no va a pasar si después de esto se siguen sin poner medios?", se preguntaba.

