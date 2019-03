La traición de Ricky a Cristina Pedroche con Frank Blanco: "Oye, me está doliendo muchísimo"

Ricky Merino llega a Zapeando para analizar los momentazos del último programa de 'La Voz'. El cantante afirma que "nadie lo hace mal, incluso, si la nota se les va un poco porque a cualquier en un concierto se le puede ir".

"Como vaya a un concierto tuyo y desafines, pillas", advierte Frank Blanco a Ricky, un comentario que le da una idea al cantante: invitar a Frank a cantar con él en su concierto en Madrid.

Una invitación que no parece gustar mucho a Cristina Pedroche, quien, muy ofendida, desvela que esta misma conversación la habían tenido entre ellos, pero el cantante no quiso que Pedroche cantara con él.

Ricky Merino analiza en Zapeando los últimos momentazos de 'La Voz' como la espectacular batalla entre Beatriz y Linda. Incluso, el cantante confiesa en este vídeo quién piensa que va a ganar el concurso.

Beatriz Pérez y Linda Rodrigo protagonizan en 'La Voz' una espectacular y salvaje batalla interpretando 'The way you make me feel' de Michael Jackson. En este vídeo de Zapeando puedes ver el momentazo.

Uno de los momentazos de 'La Voz' es el clásico duelo por el concursante entre Pablo López y Antonio Orozco. Pero Ricky Merino descubre en este vídeo de Zapeando un error de López sobre cómo forma su equipo.

Una de las concursantes de 'La Voz' versionó en las audiciones un tema de Antonio Orozco. Tanto el cantante como Luis Fonsi se dieron la vuelta, pero la reacción de Orozco fue novedosa en el plató. Esta fue la emotiva experiencia que contó.