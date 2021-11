Dani Mateo presenta por todo lo alto a Juanma Castaño, ganador de Masterchef Celebrity junto a Miki Nadal, que le recibe en plató. Ambos muestran su trofeo en la mesa, pero hay una diferencia que sorprende mucho a Cristina Pedroche y es que el trofeo de Juanma Castaño pesa mucho más. Además, Miki Nadal y Juanma Castaño repasan cómo ha sido su relación en el programa y es que comenzaron como enemigos. Pero, ¿cuánto de real había en los piques? ¿y cuánto es el amor entre ambos que demuestran ahora?

"100%", afirma Juanma Castaño, que destaca que su buena relación en la actualidad "es toda verdad". "Antes no le conocía, pero tenía una imagen de él de que me estaba dando palos todos el día en el programa deportivo que tenía", confiesa Juanma Castaño, que desvela que después de apuntarse al concurso se enteró de que estaba el cómico. Además, el gijonés destaca que Miki Nadal iba diciendo que él el caía bien cuando le criticaba siempre. "Pero, ¿tú eres gilipollas? como que te caía bien si me dabas cera todos los días", pregunta Castaño a Nadal, que detalla que solo "cuando lo hacía mal". "Pensé qué pereza", afirma Castaño que pensar que iba a compartir programa con Nadal. Incluso, desde el programa les pusieron en el mismo camerino juntos el primer día. Así confiesan en este vídeo que fue ese encuentro en el que ya se llevaban mal sin conocerse en persona.

La cómica reacción de Miki Nadal al pensar que había perdido

Miki Nadal y Juanma Castaño han hecho historia al convertirse en los primeros finalistas de Masterchef Celebrity en ganar el programa a la vez. El zapeador desvela en este vídeo cómo reaccionó al pensar que había perdido.