Por los 2.000 programas de Zapeando, Cristina Pedroche tiene preparado un espectacular número en plató. Sin embargo, la zapeadora de Vallecas no comienza con buen pie su actuación y es que el trozo empieza a sonar no se corresponde con la parte de la canción con la que arranca su número. Algo que afecta a Cristina Pedroche, que comienza a hacer el número, como ella misma reconoce, más nerviosa de lo que debería.

Y es que aunque Pedroche sorprende a sus compañeros haciendo diferentes figuras en el aire del plató agarrada a unas tiras, la zapeadora no se muestra contenta con su número. "Soy un cuadro porque me pongo tanta presión a mí misma que al final lo hago peor", explica Pedroche ante sus compañeros que la intentan animar: "Está genial".

Pedroche desaparece: "Es como si me hubiera desmayado"

"Escúchame, ¿dónde está?, ¡que no está!", afirma asustada Lorena Castell, que grita buscando a Cristina Pedroche mientras Miki Nadal confiesa que se ha llevado un susto muy grande: "No me vuelvas a hacer esto". Puedes ver el truco en este vídeo.