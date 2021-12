"Voy a hacer desaparecer a alguien de la mesa", destaca el mago Orbit en el plató de Zapeando, donde Cristina Pedroche se ofrece a participar en el truco de magia. "En la vida, todo evoluciona, al tecnología ha avanzado mucho, como los televisores", explica el mago, que afirma que "la gente está acostumbrada a ver a Pedroche en las pantallas finas de ahora, pero ¿cómo sería verla en una antigua?".

Para ello, el mago pide a la zapeadora que se meta en una caja, al más puro estilo televisión antigua, para realizar el truco de magia. El joven tapa la caja y, al destaparla, Pedroche no aparece. "Escúchame, ¿dónde está?, ¡que no está!", afirma asustada Lorena Castell, que grita buscando a su compañera mientras Miki Nadal afirma que se ha llevado un susto muy grande: "No me vuelvas a hacer esto". Finalmente, el mago vuelve a hacer aparecer a la zapeadora, que confiesa que es como si se hubiera desmayado.

El increíble número de Cristina Pedroche volando sobre el plató

Aunque ha tenido algún problema con la música que le ha hecho ponerse nerviosa, como ella misma confiesa, Cristina Pedroche sorprende a sus compañeros en el especial de los 2.000 Zapeando con este número.