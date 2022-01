Quique Peinado repasa en el vídeo principal de esta noticia la visita de Juanma Castaño a 'El Hormiguero'. El periodista deportivo contó al presentador algunas de las entrevistas que más rabia le ha dado no conseguir. "De Mourinho no me hables, es un mentiroso", confesó Pablo Motos a Castaño, al que contó cómo el exentrenador del Real Madrid le pidió dos entradas al plató en la visita de Justin Bieber a 'El Hormiguero'.

A cambio, el presentador del programa pidió a Mourinho que acudiera un día como invitado. Él aceptó, pero 48 horas antes del programa no contestó a las llamadas. "Una cosa es que te engañe y otra que deje tirado a un equipo, que hicimos un programa para él", critica Pablo Motos, que afirma que Mourinho ni siquiera avisó de que no iba a ir ni de que le había "engañado".