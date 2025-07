Una chica confiesa que no sabe quién es Felipe González porque no lo han estudiado: "Nos quedamos en Zapatero en 2011"

En la temporada pasad de El Intermedio, en medio de un reportaje, Isma Juárez se encontró con un grupo de adolescentes cerca de un evento de Felipe González. El reportero no dudó en preguntarles si sabían quién era el socialista.

"¿Felipe González? No. No sé... Nosotros no lo hemos estudiado, nos quedamos en Zapatero en 2011", responde una chica de 18 años entre risas.

Una respuesta que descoloca a Isma Juárez, pues Felipe González fue presidente de España desde 1982 hasta 1996. "Pero… sí era antes. Estáis haciendo saltos en el tiempo como en 'Lost'", comenta el reportero a la joven.

Sin embargo, ella no es la única que no sabe quién era el expresidente, pues, el resto de sus compañeros tampoco aciertan la pregunta de Juárez. "¿Será culpa de la nueva ley educativa?, se plantea el reportero y añade: "Pedro Sánchez está eliminando a Felipe González de los libros de historia".

