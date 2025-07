Accidentes trágicos, asesinatos y carreras muertas: Alberto Rey desvela qué hay detrás de la "maldición de Superman"

Hoy Alberto Rey visita Zapeando para hablarnos de 'Superman', pero no solo de la nueva película sobre el personaje que se estrena este viernes, y que asegura que le ha gustado más de lo que esperaba, sino también de la leyenda negra que rodea a los films basados en el superhéroe.

"Se puede y se debe hablar de la maldición de Superman", comenta Alberto en el vídeo sobre estas líneas, donde explica que ha afectado a todos aquellos actores que se han puesto la capa roja del héroe, pero también incluso a los creadores del personaje, Jerry Siegel y Joe Shuster, que vendieron los derechos del personaje por 130 dólares y "murieron en la absoluta miseria".

El mejor Superman de todos los tiempos, Christopher Reeve, quedó tetrapléjico después de un accidente de equitación, a lo que se suma la muerte en extrañas circunstancias de Gene Hackman hace unos meses. Además, el bebé que hacía de Superman recién nacido en la película original también murió a los 14 años por inhalar disolvente.

La maldición se remonta sin embargo a los años 50, con la primera versión del personaje para televisión. El actor que le dio vida, George Reeves, murió de un disparo en la cabeza, que no se sabe si fue por un suicidio, una disputa con su mujer o un asesinato de la mafia. Su historia, de hecho, dio para la película 'Hollywoodland', donde le interpretaba Ben Affleck.

En 2006 llegó 'Superman Returns'. En el caso de Brandon Routh, apunta Alberto, "la que está muerta es su carrera". La maldición también afectó a su director, Bryan Singer, y Kevin Spacey, que interpretaba a Lex Luthor. Ambos fueron acusados de abuso sexual y conducta inapropiada. Sin embargo, aunque ahora señala Alberto que se encuentran "apestados" de Hollywood, lo tiene claro: "No tengáis ninguna duda de que van a volver".

A pesar de esta maldición, Alberto señala que los actores siguen queriendo interpretar al personaje porque "todo el mundo cree que él va a romper la maldición". Sin embargo, hay otros que asumieron el papel con restricciones. Es el caso de Tom Welling, que en'Smallville' exigió por contrato no tener que ponerse nunca el traje de Superman. No obstante, no se libró de la maldición, pues, apunta Alberto, "después no volvió a hacer nada relevante".