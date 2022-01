Cristina Pedroche muestra en el plató de Zapeando la visita de Juanma Castaño a El Hormiguero, donde contó a Pablo Motos cómo le ha cambiado la vida su participación en Masterchef. "Me siento extraño cuando voy por la calle y hay gente que se comporta muy bien conmigo, en el supermercado las señoras vienen a ver qué tengo en el carro de la compra".

Además, los presentadores también protagonizaron un cómico rifirrafe al hablar de cómo los deportistas escoger programas de entretenimiento en vez de deportivos para ser entrevistados. "¿Dónde hay mas cuchillos en la cocina o en el periodismo deportivo?", preguntó Pablo Motos a Castaño, que aseguró que los jugadores no van "tanto porque van a 'El Hormiguero', los gilipollas": "Es que es acojonante, entre Instagram, El Hormiguero, Broncano... ya no vienen a los programas de radio". "Dicen que no van porque les maltratáis, dicen que hacéis una especie de 'Sálvame' alrededor", respondió Motos, a lo que el periodista deportivo afirmó: "Eso es lo que te ha contado Sergio Ramos que es amigo tuyo". Puedes ver el momento al completo en el vídeo de arriba.