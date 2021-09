Valeria Ros muestra en este vídeo de Zapeando cómo Miki Nadal tuvo que aguantar en la prueba de equipos de Masterchef Celebrity a "una capitana que pedía calma mientras se mostraba muy nerviosa": la actriz Verónica Forqué.

"No tienes que pedir perdón, haz algo", reñía la actriz a Miki Nadal, que no podía evitar sorprenderse ante el trato de su capitana de equipo. Y es que Forqué no paró de mandar callar y reñir duramente a los participantes. Incluso, la capitana, cabreada, llega a tirar parte de la comida a la basura ante la indignación de sus compañeros. Puedes ver su surrealista cabreo en el vídeo principal de esta noticia.

Miki Nadal desvela lo que no se vio del cabreo viral

"Verónica Forqué de capitana era enfrentarse a lo más crudo de la realidad", destaca Miki Nadal en este vídeo donde explica cómo vivió la bronca de la actriz en Masterchef: "Fue caótico".