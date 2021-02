Dani Mateo comienza Zapeando con una pregunta para la mesa: "¿Qué sueldo creéis que es necesario para ser feliz?". "El sueldo me da igual si te exime de trabajar", destaca Quique Peinado, que señala que se conformaría con muy poco dinero siempre que no tenga que trabajar: "La felicidad es no trabajar".

Por su parte, Cristina Pedroche y Lorena Castell están de acuerdo en cuál es la cantidad perfecta para "tener caprichos y ahorrar un poco". "Pero, ¿qué tontería es esa?, eso es muy poco", señala Miki Nadal, quien para él la cifra debe de ser mucho más alta. En el vídeo principal de esta noticia puedes ver el divertido debate, las cifras según cada zapeador y cuál es el sueldo perfecto para ser feliz según la ciencia.