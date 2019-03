Anna Simon ha sorprendido a Quique Peinado al protagonizar una 'original' y espontánea cabecera de la sección del zapeador. Pero él, no ha reaccionado muy bien: "Voy a hacer como cuando Luis Fonsi bloquea la silla a Paulina Rubio en La Voz y no me voy a girar, Simon vuelve a tu sitio".

La zapeadora, 'molesta', le ha recriminado que no se merece su "talento". Hasta Frank Blanco ha defendido a la catalana: "¡Ella que lo hace con todo su cariño y, encima, gratis!", destaca a Quique Peinado.