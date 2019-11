"Aunque me cueste admitirlo, me he enganchado a Tik Tok. ¿Es normal esto a mi edad?", ha preguntado Dani Mateo, quien ha admitido que el último challenge que le ha "volado la cabeza" ha sido el que se puede ver en el vídeo, en el que los perros son los protagonistas.

Tras ver el vídeo, el presentador de Zapeando ha dicho que es "muy gracioso hasta que pierdes el primer dedo". "Que es un pitbull, que esos bichos no saben jugar, no es su naturaleza", ha afirmado Mateo, a lo que Simon le ha replicado que "sí saben jugar". "Sí, y por eso llevan collares de pinchos", ha expresado, de nuevo, Dani Mateo.

Anna Simon ha contado que ya ha hecho ese challenge, pero que como sus perros estaban en Mollet, ha usado lo que, según ha indicado, "tenía más a mano y que pareciese un perro": Quique Peinado. "Se le ve bueno, pero no muy juguetón", ha señalado Dani Mateo tras ver el Tik Tok de Simon.

Cristina Pedroche, dicho que este challenge antes se hacía con personas. "Yo me lo hice a mí misma, yo sola pegándome. Tiene muchas reproducciones. A la gente le gusta que me pegue", ha bromeado. "Tienes que aprovechar mejor tu dinero, no te grabes en casa pegándote", le ha dicho Mateo.