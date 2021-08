Santi Alverú trae a Zapeando el mensaje de una espectadora preocupada por el horario laboral de la periodista Sara Ramos, tras verla en distintos programas de laSexta. Para disipar sus temores, los zapeadores han entrevistado a la reportera, que ha aclarado que no vive en la redacción.

"Aunque no lo parezca, yo trabajo ocho horas y después de las ocho horas, yo me voy a mi casa". "Sé que es una decepción, porque molaba más pensar que vivía aquí, pero tengo una casa y me voy, después de ocho horas, yo me voy", afirma la periodista, que revela que se ha ido tres semanas de vacaciones. Puedes ver la entrevista en el vídeo que ilustra esta noticia.

El monólogo de Valeria Ros: "¡Basta de discriminación zurda!"

Coincidiendo con el Día Internacional de la Zurdera, Valeria Ros, la única zapeadora zurda en el plató, ha reivindicado el "orgullo zurdo" con un divertido monólogo que puedes ver en este vídeo: