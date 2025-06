Una joven consigue hacerse viral después de liarla al usar un autobronceador: "Miradme, Oompa-Loompa"

La chica decidió usar un spray para conseguir que su rostro se viera más bronceado sin necesidad de pasar horas tomando el sol. Pero, el resultado, no fue precisamente el esperado.

Con la llegada del verano, muchas personas quieren estar morenas pero sin tener que pasar horas expuestas al sol. Para ello, recurren a cremas autobronceadoras. Pero, para aplicarlas, es necesario seguir una técnica correcta y, sobre todo, coger un tono adecuado para la piel.

Pero, una chica, quizá no supo aplicarse este producto y no ha dudado en compartir las consecuencias a través de sus redes sociales. "Esto es un spray bronceador de mier**", afirma en el vídeo, "quería broncearme pero se ve que me equivoqué de spray". "Miradme, Oompa-Loompa", añade la chica.

"Parece que se ha caído en un pozo petrolífero", indica Quique Peiando. La gente no duda en comentar en su vídeo cosas como que "no es un Oompa-Loompa si no el nivel 5 de la tostadora" o "compraste el tono mineros del carbón". La mujer, además, compartía otro vídeo en el que mostraba sus intentos por quitarse el producto de la piel.

En las imágenes se puede ver como su piel pierde el tono oscuro y adquiere un tono verdoso. "Parezco la bruja del Oeste de 'El Mago de Oz'", afirma, "no es ni siquiera pintura". En ese vídeo, la gente también se ceba con ella con comentarios como "bien, ahora ya sabemos qué es lo que usa Trump para tener ese color de piel".