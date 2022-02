No es la primera vez que una invitada al programa 'En compañía' se queda traspuesta. Sin embargo, ninguna se había quedado dormida tan profundamente como Victoria. La divertida reacción de Ramón García fue pedir que bajaran las luces y cantarle una nana a la mujer, quien dormía plácidamente.

"Anoche no me dejaron dormir", contó la mujer al despertarse, tras lo reconoció que estuvo "haciendo cositas" con su marido. "Además, me he tomado una pastilla, y me he dormido", añadió Victoria, tras lo que el presentador de 'En compañía' le puso por encima una manta para que la mujer siguiera descansado. "Duérmete, y luego te despierto", le dijo.

"Se durmió por culpa de la pastilla y de lo que contaba la otra mujer, que no le interesaba mucho", ha señalado Miki Nadal tras ver las imágenes, a lo Cristina Pedroche ha añadido: "A Ramón García le interesaba más que Victoria se volviera a dormir, que la historia de la otra mujer. Le ha faltado sacarle un vasito de leche caliente".