Dani Mateo se va de vacaciones. El presentador finaliza así su primera temporada al frente de Zapeando, que no cesará su emisión, ya que Lorena Castell asumirá los mandos del programa a partir del lunes.

"Ha sido un año muy muy difícil y yo me lo he pasado como un enano. Es increíble que me sigan pagando por esto", ha bromeado el presentador que ha querido dar las gracias a cada uno de sus compañeros y a las propias familias que siguen el programa. Puedes escuchar su emotivo mensaje en el vídeo principal de esta noticia.