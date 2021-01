Después de sorprender con su espectacular vestido para dar la bienvenida al nuevo año, Cristina Pedroche ha cumplido con lo que ya es toda una tradición.

La zapeadora ha contado a los espectadores de Antena 3 su particular chiste malo para que el 2021 arranque con toda la suerte del mundo. "Si no empiezo el año contando un chiste malo, me falta algo", ha explicado ella misma.

Aunque hacer un chiste malo que sea todavía peor que el del año anterior es complicado, Pedroche lo ha conseguido, tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña estas líneas.

Además, tanto Cristina Pedroche como Alberto Chicote han querido lanzar un mensaje de optimismo y esperanza para 2021: "Volverán los besos, volveremos a abrazarnos, se llenarán los bares y restaurantes, podremos ir a los estadios de fútbol y llegarán las fiestas; pero tenemos que ser pacientes porque ya queda menos".

El vestido de Pedroche, un homenaje a las mascarillas

Sobre su vestido, Cristina Pedroche ha explicado que ha querido mandar un mensaje de esperanza en un momento tan difícil como este por culpa del coronavirus. "Con este vestido quiero llevar luz a todas las casas, es un homenaje a las mascarillas que tanto usamos", ha asegurado. Puedes ver el momento en el vídeo que hay bajo estas líneas.