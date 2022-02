Tras llevarse tres Brit Awards en la gala británica de la música, la cantante Adele lo celebró por todo lo alto bailando desde el palco en un club de striptese londinense. Pero no solo eso, la artista también subió al escenario para realizar un sensual baile en la barra de pole dance.

Dani Mateo analiza los bailes de la cantante en el plató de Zapeando, donde realiza un chiste que sorprende a Cristina Pedroche. "Qué cara me has puesto, Cris", confiesa el presentador que se ha dado cuenta de la reacción de su compañera. Y es que el propio Dani Mateo desvela que se dio cuenta al hacer el chiste: "Al decirlo me he dicho a mí mismo 'huele a rancio desde aquí'".