Lydia Bosch ha visitado Zapeando tras descubrirse que es la participante sorpresa de esta nueva edición de 'Tu cara me suena'. Un programa al que incluso ha animado a ir a Cristina Pedroche. "Yo ya he ido dos veces, y no", ha lamentado la zapeadora, que ha asegurado que no tiene voz para participar.

Sin embargo, la actriz no se ha creído la excusa de la zapeadora, y le ha pedido que le cantara el cumpleaños feliz, ya que solo le queda una semana para sumar un año más. "¡Qué vergüenza!", ha bromeado Dani Mateo al escuchar el chorro de voz de la zapeadora. Puedes ver el momentazo en el vídeo principal de esta noticia.