Hay formas y formas de enterarse de que vas a ser abuelo. Un hombre de Nueva York se enteró por un mensaje que le escribieron en una camiseta y al leerlo entra en shock. "¿De verdad?¿Voy a ser abuelo? Me hacéis inmensamente feliz. Dios mío, qué feliz me hacéis. No me lo creo", se escucha decir al hombre, mientras la persona que graba el vídeo no puede contener la emoción.

"Si no fuera porque han estado a punto de provocar un infarto al abuelo y dejar al niño sin abuelo, la sorpresa ha sido muy bonita", ha comentado Lorena Castell tras ver las imágenes.