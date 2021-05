Marta Torné destaca en Zapeando las novedades de Love Island, el reality presentado por Cristina Pedroche en el que cinco chicos y cinco chicas buscan encontrar el amor en un paraje de ensueño. La última expulsión fue un auténtico drama y es que la audiencia tenía que decidir entre dos de las solteras veteranas: Celia o Carla. Finalmente, esta última fue la expulsada y Celia rompió a llorar por la marcha de su amiga.

Eso sí, Celia también está feliz de quedarse en la villa para vigilar la pareja formada por su ex, Miguel, y Cynthia. Pero poco ha durado esta pareja, y es que ya han roto porque según él, no es capaz de abrirse emocionalmente. Pero, ¿no será que él quiere volver con Celia? Pero si es así tendrá que currárselo porque Celia afirma que ya no va a ir detrás de él. "Si Miguel de verdad me quiere que se lo trabaje". Zapeando lo debate en el vídeo principal de esta noticia, donde también puedes ver los comentarios subidos de tonos de los zapeadores.

Así puso Celia a Miguel "en su sitio" en Love Island

Recordamos cómo las aguas estaban de revueltas en Love Island desde que Celia viese cómo una isleña le "arrebataba a su Miguel". Puedes verlo en este vídeo.