Un estudio de una universidad de Munich afirma que contar desde 1.000 hasta 0 alivia el dolor, eso sí, hay que hacerlo de 7 en 7. Después de conocer esta noticia, Dani Mateo pregunta en el plató a los zapeadores cuál es el dolor físico más grande que han sufrido en su vida.

"Creo que me espera dentro de un mes", afirma Valeria Ros en referencia al nacimiento de su primera hija. Una opinión que comparte Maya Pixelskaya, quien recuerda que "para un procedimiento médico" le tuvieron que "provocar contracciones" como si fuera un parto, sin estar embarazada: "Me desmayaba, fue lo más doloroso que he vivido en mi vida". Incluso, Quique Peinado recuerda que probó junto a Gotzon Mantúliz el dolor de las contracciones en un experimento en el plató de Zapeando. Un momentazo que puedes ver en el siguiente vídeo.

Por su parte, Miki Nadal resalta que ha sufrido el dolor más fuerte según las listas y no, no fue un cólico, sino el dolor de trigémino, vinculado a un nervio facial y que llaman "el dolor del suicida": "Te tienen que quitar las cosas punzantes, es horroroso, me dieron opiáceos porque no dormía más de dos horas".

Por último, mientras que Dani Mateo recuerda cuando de pequeño se clavó dos clavos en el muslo, Quique Peinado cuenta cómo un médico le tuvo que romper del todo un hueso para fijar la rotura. Un procedimiento que ha dejado el dedo del zapeador totalmente flexible como demuestra él mismo en el plató ante el asombro de sus compañeros. "¡Estamos comiendo!", destaca Valeria Ros.