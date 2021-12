"La verdadera razón por la que siempre estaremos en deuda con los reporteros no es por la información que aportan, sino por los shows que montan en las conexiones, como el que montó Dani González en 'Madrid Directo', quien salió a la calle con una pistola de juguete para recrear un atraco real", ha recordado Lorena Castell.

Y es que en 2018, el reportero Dani González quiso "hacer un experimento con una pistola de juguete". Preguntó a la gente qué haría si le intentase atracar y esta fue la inesperada respuesta de un hombre: "No haría nada. No le doy el dinero porque no tengo ganas de seguir viviendo", expresó, a lo que añadió que no se asustaría si le viera. "Pobre Dani, una ciudad con tres millones de habitantes y le toca el único que prefiere la pasta a la vida", ha manifestado Cristina Pedroche tras ver las imágenes.