Los zapeadores están enamorados del protagonista del último vídeo viral que está encandilando a las redes sociales: un adorable hámster que, al notar contacto humano, se asusta de una divertida forma.

"No puedo, no me dejáis otra", afirma Dani Mateo antes de volver a ponerlo, y es que el programa lleva días emitiéndolo en bucle. "Es que es muy humano, no solo en el grito sino después la cara que pone", destaca Quique Peinado.