La cantante Anitta ha visitado el plató de Zapeando de manera virtual y ha dejado un gran regalo: ha adelantado unas estrofas de su nuevo single, 'Tócame', que se publica el próximo viernes.

"Yo me muevo así cuando tú estás cerca de mí, así que tócame", así suena la canción que lanzará en unos días junto a Arcángel y De la Ghetto.

Además, en la entrevista también ha explicado el motivo por el que eligió Anitta como nombre artístico. "En Brasil no es diminutivo de nada, pero si hubiera sabido que en España sí, no me lo habría puesto", ha señalado.