Con más de 17 millones de seguidores en sus cuentas de Instagram, el empresario y dj Gianluca Vacchi y la modelo Sharon Fonseca se han convertido en todos unos instagramers con sus vídeos virales en sus espectaculares mansiones.

Ahora, charlan en Zapeando sobre cómo es su vida. Dani Mateo pregunta a Vacchi por su estilo de vida y el lema por el que se rige. "La vida solo es una y para respetarla hay que vivirla y disfrutarla respetando a los otros", destaca el empresario, que afirma que "hay mucha gente que piensa que no tiene que disfrutarla mucho, pero es lo contrario".

"Yo sé que la vida es una sola, es como un pasaje muy rápido, como un préstamo que tienes el primer día que naciste y tienes que regresarlo seguro, lo único que no se sabe es la fecha. por eso, es un deber disfrutarla", insiste Vacchi. Dani Mateo le da la razón y afirma que hay que "disfrutar de la vida" porque "es un regalo".

Sobre cómo es su día a día el empresario y dj explica que él vive "todos los días como salen, sin programarlos mucho": "Lo mejor que tengo en mi vida es el tiempo, hago todo para no perderlo, lo paso por la gente a la que quiero y me quiere". Además, Vachhi afirma que siempre se enfrenta a "los días malos y los momentos difíciles con una sonrisa": "La edad me enseñó a que todo pasa, si te enfrentas a las cosas difíciles con positividad es mucho mas fácil salir de esos momentos".

Preguntado por la cantidad de tatuajes que tiene por todo su cuerpo, el dj afirma que "el tatuaje que tiene más valor" para él es la cara de su padre. Además, recuerda que el primer tatuaje que se hizo fue con 33 años y se tatuó la firma de su padre cuando le perdió. "Todo lo que se refiere a él para mí es muy importante", destaca Vacchi, que explica que, por otro lado, su tatuaje más "irónico" es uno que tiene dibujado el zorro, su "ídolo de la infancia": "Cuando era un niño siempre me vestía de él y, al final, el tatuador se equivocó v y me hizo la 'Z' al revés". Por otro lado, Sharon Fonseca muestra su tatuaje más "especial": "Es mi lema, 'seamos ángeles e la tierra".

El baile de Gianluca Vacchi

