"Este año hemos visto cosas muy curiosas colgadas de los árboles de Navidad", explica Quique Peinado, que muestra en este vídeo de Zapeando la historia viral de una chica de Florida que comenzó a oír ruidos raros en plena noche en su casa.

"Hay un árbol en mi árbol de Navidad a las cuatro de la mañana", destaca la joven en el vídeo. Pero lo que la chica no sabía es que en realidad el animal no era un gato sino un mapache que le iba a complicar todavía más la noche. En este vídeo puedes ver la reacción, a gritos, de la joven al darse cuenta de la realidad e intentar echar al mapache, que comenzó a pelear con su perro y terminó tirando hasta el árbol de Navidad. "Ojo a la que ha liado en el salón, es la tercera guerra mundial entre el mapache, el perro y la chica que no para de gritar", afirma Quique Peinado.