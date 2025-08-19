La divertida coreografía de la pequeña Mari Ángeles con sus enfermeras para celebrar que se acabó la quimio

La niña que protagoniza este vídeo viral ha estado ensayando este baile con las enfermeras del hospital durante todo el tiempo que ha tenido que estar ingresada. Ahora que ya deja atrás la quimio, es el momento de la actuación final.

Mari Ángeles, la niña que protagoniza este tierno vídeo viral acaba de superar el cáncer y, para celebrarlo, baila una divertida coreografía con las enfermeras que la han acompañado durante todos estos días en el hospital, como vemos en estas imágenes de las que se hace eco Aruser@s.

"Está eufórica porque no va a tener que pasar por más sesiones de quimio", explica Alfonso Arús. "En el tiempo en el que esta pequeña ha estado hospitalizada, las tres han estado bailando y el colofón final ha sido el día en el que le han dado el alta", comenta Angie Cárdenas.

Tanto ella como Tatiana Arús alaban su elaborado look, ideal para la ocasión, al que "no le falta detalle".

