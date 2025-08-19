Ahora

El impactante vídeo del mono que intenta secuestrar a un niño en el circo

No es la primera vez que en Aruser@s somos testigos, a través de los vídeos que nos llegan, de momentos bastante peligrosos que se dan en los circos, pero en esta ocasión, las imágenes ponen los pelos de punta.

Con su domador de la mano y en medio de su número en el espectáculo, el mono que protagoniza este impactante vídeo del que se hace eco Aruser@s se olvida de toda su performance para ir a por un niño que se encuentra en la primera fila del circo con la intención de llevárselo por la fuerza.

De ello somos testigos a través de estas impactantes imágenes que nos muestra Alfonso Arús, quien destaca que se trata de un intento de secuestro. "Son secuestradores", insiste el presentador.

"Entre una persona y un chimpancé, si hay pelea, gana el chimpancé", señala Andrés Guerra, colaborador del programa matinal de laSexta. "El niño, claro, es mucho más pequeño y el pobre mono, que debe de estar superagobiado, lo ve como la presa más facil", reflexiona María Moya.

La solución para acabar con este tipo de incidentes, opina la tertuliana, es que no haya animales en lo circos.

