'La Voz Kids' sigue buscando a la voz infantil más destacada. Para ello, los coaches tienen una pequeña ayuda. Todos ellos cuentan con un asesor que les ayuda a escoger a los mejores 'talents'. O, como es el caso de Melendi, tiene ayuda por partida doble ya que cuenta con Mau & Ricky para ayudarle. Para conocer un poco más los entresijos del programa, Zapeando tiene la oportunidad de charlar con el dúo musical.

Como explica Mau, su relación con el cantante asturiano es muy buena pero su amistad empezó de manera un poco rara. "Cuando empezamos a ser amigos fue porque íbamos a hacer una canción juntos. Él nos la mandó y le cambiamos el título de la canción", cuenta. "Eso a él no le encantó demasiado", añade el artista. "Cuando vio que éramos buena gente se le pasó", concluye.

Uno de los momentos más complicados del programa es cuando deben escoger entre los talents. Ricky explica que, ese momento, es más complicado para Mau ya que es padre. "Cada muchacho que va saliendo se imagina a su hijo", cuenta Ricky.

El dúo, además, ha traído su particular estilo al programa gracias al uniforme que utilizan: un traje de chaqueta con pantalón corto. Este estilo tan colegial se asemeja, por ejemplo, al que utilizan en ACDC. "Cuando tomamos esta decisión no sabíamos lo que implicaba", afirma Ricky. Los artistas utilizan ese mismo look cuando tienen que hacer, por ejemplo, entrevistas relacionadas con el programa, algo que es cansado. "Ponerse el traje por la mañana cuesta más", añade.