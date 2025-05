Marina Comes revindica a Tarragona como la provincia "más vinícola" de España: "Tenemos ocho denominaciones de origen"

Marina Comes destaca en Zapeando el potencial enoturístico de Tarragona, la provincia española con más denominaciones de origen. Todos los detalles en el vídeo principal de esta noticia.

Marina Comes explica en este vídeo de Zapeando el rico patrimonio cultural y gastronómico que ofrece Tarragona. La influencer y experta en viajes asegura que se trata de la provincia española "más vinícola" del país.

"Tenemos ocho denominaciones de origen. ¡Esto no lo sabe nadie! ¡Nadie lo comenta! Tarragona es la provincia más vínicola", afirma Comes, y aclara que está "hablando de Denominaciones de Origen, no de extensión de viñedos".

También destaca la comarca del Priorat, cuyo vino es, según ella, "muy valorado a nivel internacional".

Y para quienes no sean amantes del vino, la influencer recomienda igualmente visitar la zona, aunque solo sea para disfrutar del paisaje. Los viñedos, cuenta, están plantados en forma de terraza, "aprovechando la forma de las colinas". Un paisaje singular, ya que, como señala, "no es el tipo de viñedo que vemos en otras partes de España".