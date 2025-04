La influencer Marina Comes comparte qué no debe hacerse nunca durante un safari: "Hay que tener sentido común"

Uno de los viajes más deseados para muchas personas es poder realizar un safari en África. Una de las rutas más habituales es hacer un safari en el que se combina Kenia y Tanzania para, así, poder recorrer el Serengeti y el Parque Nacional Masai Mara. Uno de los objetivos de este tipo de viajes es poder conocer la fauna salvaje que habita en estos lugares por ello es muy importante respetarla y, sobre todo, seguir algunas precauciones.

La influencer Marina Comes ha tenido la oportunidad de hacer este viaje y, por ello, comparte varios consejos. La influencer explica que este tipo de viajes se hacen acompañados de un guía o un guardabosques, por ello recomienda hacerles caso y "no hacer nada que no hayas confirmado con ellos".

La norma principal es no salir de coche en el que se viaja. "Aunque sean coches descubiertos, no salgas o no lo suficiente para que se te identifique la forma de persona fuera del coche", comenta. Además, indica que tampoco se debe hacer ruido ni se debe estresar a los animales.

"No hay que gritar, hay que estar en silencio y no hay que acercarse demasiado a ellos", apunta, "ni hay que bajar del coche en las zonas prohibidas". "Básicamente es tener sentido común", resume Comes. "Son las mismas normas que en 'Parque Jurásico'", añade Nacho García.