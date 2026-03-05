Un futurólogo desvela el principal motivo de la crisis del Real Madrid, en vídeo: "Los mejores jugadores son cáncer y escorpio"

Un futurólogo analizaba un punto de vista inédito de la crisis de juego y resultados del Real Madrid. En este vídeo, afirma que su principal problema es que "no tiene ningún signo de tierra en el centro del campo".

El Real Madrid no pasa por su mejor momento y un futurólogo ha desvelado el verdadero motivo de la crisis: el horóscopo.

"Hay tres signos en el fútbol que si no los tienes es muy difícil que ganes títulos", comenta el experto en el vídeo sobre estas líneas, donde desvela que "los mejores jugadores de la historia son todos cáncer y escorpio".

En el caso del Madrid, "la estrella es Vinicius, que es cáncer", mientras que Mbappé, que es sagitario, "es un acompañante, como lo era Benzemá".

Sin embargo, el futurólogo explica que el mayor problema del conjunto blanco es que "no tiene ningún signo de tierra en el centro del campo". En este sentido, recuerda que antes jugaba con Kroos y Modric, que eran "capricorino y virgo": "Tú en el momento que has quitado la tierra, en el momento que te basculan rápido el centro del campo es imposible sujetarlo".

"Ha dicho que los mejores jugadores de mundo son cáncer y escorpio, pero se equivoca: el mejor es Leo... Messi", le responde Iñaki Urrutia.

