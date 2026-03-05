VÍDEO | María Gómez, después de ver a Abel Cabellero bailar 'La Morocha': "¿No creéis que le han puesto piedras en los zapatos?"

El alcalde de Vigo ha visitado la sede de la UNED de su ciudad y no ha dudado en sumarse a una sesión de bailoterapia al ritmo de una de las canciones más populares de este verano.

Abel Caballero ha visitado la sede de la Universidad Nacional a Distancia de Vigo y su visita no ha dejado indiferente a nadie. El centro cuenta con un aula de bailoterapia y no ha dudado en sumarse al grupo que estaba allí y ponerse a bailar.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el alcalde de Vigo se ha dejado llevar al ritmo de 'La Morocha' junto a una decena de alumnos senior de la universidad. El regidor vigués sigue las instrucciones del profesor, aplaudiendo y moviéndose de un lado a otro.

Caballero, incluso, se quita la chaqueta y hace una conga. Termina su participación en el baile dando vuelvas a su chaqueta en el aire, lo que provoca que todas las personas que participan en la clase le aplaudan.

"No lo he visto muy puesto en la coreografía de 'La Morocha', pero es que él es más de 'Happy Xmas' de John Lennon", comenta Miki Nadal. "¿No creéis que le han puesto piedras en los zapatos? Baila como que le pesan", comenta María Gómez.

