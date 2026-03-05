VÍDEO | 'Pedro Almodóvar' desvela el contenido de su charla con Charlize Theron: "Le conté que estoy sordo porque tuve el sarampión"

Miki Nadal imita a Pedro Almodóvar y, en este vídeo, explica de qué estuvo hablando con Charlize Theron durante su encuentro en la semana de la moda de París. Además, 'confiesa' que debajo de su jersey llevaba "una camiseta vieja de la Caja Rural".

Estos días se celebra la semana de la moda de París y allí ha tenido lugar un encuentro de lo más curioso: el de Pedro Almodóvar con Charlize Theron.

Tal y como ha explicado el director, los dos estuvieron hablando de que él tiene una sordera en el oído derecho, pero para saber más Zapeando pregunta a su particular 'Almodóvar', imitado por Miki Nadal.

'Almodóvar' explica que esta sordo del oído derecho porque de pequeño tuvo el sarampión y "me atiborraron a antibióticos como si estuvieran rellenando un pavo de Navidad".

"En La Mancha la automedicación se ha llevado toda la vida", afirma el 'cineasta', que asegura que "allí todo se arregla con antibióticos y un chupito de caldo de berenjenas de Almagro".

La respuesta de Charlize Theron, según 'Almodóvar' fue sonreírle y preguntarle si tenía calor, a lo que Almodóvar le respondió que estaba "achicharraíto" por el jersey de lana que llevaba y que no se podía quitar porque debajo llevaba "una camiseta vieja de la Caja Rural".

