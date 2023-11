El cantante colombiano Manuel Turizo visita Zapeando para presentar su nuevo single 'Ojos. Labios. Cara', un hit que lanzó, sin previo aviso, en colaboración con una marca de cosméticos.

Valeria Ros no duda en confesarle al cantante durante su participación en el programa que "no le ha tirado la caña en ningún momento" a lo que Manuel le pregunta si él puede tirarle la caña a ella. Valeria le responde, sin dudarlo un segundo: "Yo me dejo y ya si me cantas, lloro".

El cantante decide obsequiar a la colaboradora con su canción 'El merengue' y se arranca a cantarla a capela. Valeria decide hacerle los coros al cantante pero, finalmente, se sonroja ante el arranque de Turizo que tiene un ataque de risa al verla.