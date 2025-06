'Ábalos' versiona 'La canción del mariachi' para cantarlo todo: "Me han registrado la casa por canalla y vividor"

Raúl Pérez se ha puesto en la piel del exministro socialista José Luis Ábalos para contar en El Intermedio sus impresiones tras el registro de su domicilio por parte de la UCO. El 'exministro' no ha tenido tiempo ni de cambiarse de ropa, por eso ha venido con el mismo look con el que ha hablado a la prensa frente a su domicilio tras la marcha de la Guardia Civil.

'Abalos' anuncia que está dispuesto a "cantar" en el programa. "¿Aquí y ahora? Exclusiva de El Intermedio va a contar toda la verdad sobre el caso Koldo", pregunta el Gran Wyoming. "No, voy a cantar literal... te voy a contar el día de mierda que he tenido", respondo 'Ábalos'.

El 'exministro' hace su propia versión de la 'Canción del Mariachi' y se la dedica a todos aquellos que le han apoyado y nunca han dudado de él: "Muchas gracias, mamá, va por ti". "Soy un hombre muy honrado, solo que hice algún favor", canta 'Ábalos', "a algunas mujeres guapas y a mi amigo el leñador".

"Señalado por Aldama, la UCO de mí sospecho, me han registrado la casa por canalla y vividor", sigue su canción. "Ay, ay, ay, vaya follón, hay mucha poli en mi habitación", reza el estribillo. "Se han cargado tres cajones y la alfombra del salón", se lamenta el 'exministro', "y han clonado la tableta donde juego al Mario Bros". "No encuentro media vajilla, ni el caballo de Lladró", sigue relatando, "me lo regalo la Jessi tras un finde de pasión".