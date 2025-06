Sin noticias del acta de Santos Cerdán: crece el nerviosismo en el PSOE porque "ha demostrado que no tiene palabra"

Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, anunció su dimisión de todos los cargos, incluido su escaño en el Congreso, tras ser señalado por la UCO por presuntos delitos de cohecho y pertenencia a organización criminal. A pesar de declararlo, aún no ha formalizado su renuncia en el registro del Congreso, generando nerviosismo en el PSOE. Si no actúa, podría enfrentar la misma sanción que José Luis Ábalos, quien fue expulsado del grupo parlamentario. El PSOE decidirá el próximo lunes en la ejecutiva federal si toma medidas contra Cerdán.

Lo afirmó, pero no hay registro de ello. Hace algo más de un día que Santos Cerdán aseguró que renunciaba a su acta de diputado después de haber sido señalado por la UCO por los indicios de delito de cohecho y pertenencia a organización criminal por ser considerado el gestor de las mordidas que se habría llevado junto con José Luis Ábalos y Koldo García en el marco de la trama Koldo.

En un comunicado este jueves, el ya exsecretario de Organización del PSOE anunció su dimisión de todos los cargos, incluyendo también renunciar a su escaño en el Congreso de los Diputados. "Ser secretario de Organización del PSOE ha sido el mayor privilegio de toda mi vida. Es un honor que me acompañará siempre. Eso, y haber ayudado a conformar un Gobierno progresista que ha llevado a España a vivir sus mayores cotas de crecimiento, empleo y derechos. Y todo ello a pesar de las adversidades, que han sido muchas. Precisamente por eso, en defensa de este partido al que tanto debe este país, y de este Gobierno, he decidido presentar la dimisión de todos mis cargos. También haré entrega de mi acta de diputado", aseguró.

Cerdán no especificó cuándo renunciaría al escaño, pero explicaba que esperaba poder dedicarse así "en exclusiva" a su defensa y a "ofrecer todas las explicaciones pertinentes" para demostrar su inocencia.

Y, un día después, todavía no lo ha hecho. O, al menos, no hay constancia de ello. El registro del Congreso no ha recibido su renuncia a su cierre, que se ha producido a las seis de esta tarde. Eso sí, si lo ha hecho de forma telemática, se sabrá la próxima vez que abra el registro, que es este sábado por la mañana con cierre a las dos de la tarde.

Eso sí, que no se sepa si ha formalizado su renuncia o no a su escaño ha hecho generar nerviosismo en el PSOE. Varios socialistas han asegurado a laSexta que Santos Cerdán "ha demostrado que no tiene palabra", aunque fuentes de la formación también han apuntado que el exsecretario de Organización no transmitió nunca que se fuera a aferrar a su acta de diputado.

Si no renuncia, como Ábalos

Aunque la realidad es que no hay constancia de que haya renunciado. Por tanto, el PSOE tendría que actuar en el caso de que Santos Cerdán decida seguir el camino de José Luis Ábalos, que tampoco abandonó el escaño. En su caso, los socialistas le dieron 24 horas y, tras no hacerlo, le expulsaron del grupo parlamentario, acabando en el Grupo Mixto.

Según las mismas fuentes socialistas, si Cerdán se porta "igual de mal que Ábalos", le pasará lo mismo y será expulsado del grupo parlamentario. Una decisión que se tomará este próximo lunes, cuando se producirá la ejecutiva federal en Ferraz y allí se tomarán las medidas oportunas.

Mientras tanto, Santos Cerdán sigue siendo militante del PSOE (tampoco se ha comunicado que se le haya abierto un expediente) y no ha renunciado a su acta de diputado en el Congreso y, si no lo hace de forma telemática, todo seguirá igual hasta este lunes, cuando el PSOE planea tomar medidas si el exsecretario de Organización no lo hace de iniciativa propia.