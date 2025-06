Equipo de Investigación destapa el ‘boom de las caravanas’: cuando el sueño de viajar en libertad se convierte en un negocio de oro o en una estafa

Equipo de Investigación pone el foco en el fenómeno que ya transforma ciudades costeras y zonas protegidas de toda España: el auge imparable de las autocaravanas.

¿Alguna vez ha pensado en pasar sus vacaciones a bordo en una caravana? Si su respuesta ha sido “sí”, forma parte de los más de 200.000 españoles que ya han invertido sus ahorros en una. En pleno 2025 y desde hace ya unos años, tener una caravana se ha convertido en el sueño de la mayoría. Deseamos viajar con ese sentimiento de “libertad” que nos da llevar nuestra casa a cuestas. Por la carretera y hasta donde cada uno quiera. O, mejor dicho, hasta donde nos permita la ley.

Porque viajar sin restricciones y con alojamiento, a veces, se complica. No solo por sus altos precios, que como ha comprobado Equipo de Investigación, superan los 180.000 euros. Si no también porque no siempre es legal estacionar una caravana allí donde queremos hacernos la foto perfecta para las redes sociales.

Tarifa, la localidad con más acampadas ilegales

El ya bautizado como “turismo de caravaning” ha crecido hasta límites insospechados. En Tarifa, por ejemplo, nada más entrar al municipio andaluz, empiezas a ver caravanas aparcadas por doquier. De hecho, desde que vivimos la pandemia de Covid-19, el uso de este tipo de vehículo ha aumentado un 58%.

Desde hace una década, Tarifa es la localidad con más acampadas ilegales de España. Equipo de Investigación acompaña a una unidad de la Guardia Civil en su búsqueda de caravanas infractoras. La jornada, acaba con 70 denuncias interpuestas por estacionamiento indebido y/o acampada ilegal. Y, los agentes aseguran que en un solo día puede haber hasta 200 autocaravanas aparcadas en una zona natural protegida. “Y todavía no estamos en temporada alta”.

Una realidad que conlleva problemas de convivencia. Porque mientras que los vecinos de Tarifa se quejan de que “se han acostumbrado a aparcar en la ciudad” y “es una brutalidad”, para los amantes de esta moda, las autoridades les “putean” y “no hacemos nada malo”.

Un negocio de oro y estafas escondidas

Además, Equipo de Investigación destapa todo lo que se esconde detrás de este ‘boom de las caravanas’. Desvelamos quién se hace de oro con esta moda, y cómo actúan los estafadores. Porque parece que, en cuanto algo se masifica, se convierte a la vez en el caldo de cultivo para el nacimiento de estafas. El ‘caravaning' es ya todo un fenómeno con facturaciones millonarias, camperizaciones sin homologar y estafas que arruinan a decenas de familias.

Sobre el negocio del caravaning, en España ya circulan más de 365.000 autocaravanas, campers y caravanas. Es un sector que mueve más de 230 millones de euros al año. Solo en verano, el 70% de los usuarios son familias con hijos o son mayores de 65 años.

Pero nos podemos encontrar con estafas como la que han sufrido más de 400 personas. Todas, denuncian haber comprado caravanas con las que no pueden circular, pues los papeles y su documentación son falsos.

Cientos de personas en riesgo habitacional en Mallorca

El programa también accede al primer estudio universitario sobre la emergencia habitacional que ya sufren cientos de personas en caravanas en Mallorca, en pleno corazón turístico de la isla.

¿Es la caravana la nueva vivienda del siglo XXI? Lo descubrimos hablando con quienes ya viven, durante todo el año, en una de ellas.

