'Los Goonies' cumplen 40 años: Alberto Rey repasa las claves de su éxito

'Los Goonies', una de las películas más míticas de los años 80, cumple 40 años. El film, como cuenta Cristina Pedroche, se estrenó el siete de junio de 1985 y se convirtió en un éxito de crítica y público. "Oigo la música y ya se me ponen los pezones duros", afirma Dani Mateo, muy fan de esta película.

Para el experto de cine, Alberto Rey, una de las claves de su éxito es que "hay un trío de mitos frente a la película". El film fue producido por Steven Spielberg, lo escribió Chris Columbus y lo dirigió Richard Donner. "El maquillaje de Sloth es que fue hecho por la familia Burman que es una familia dedicada por completo a fabricar maquillajes prostéticos", explica el periodista.

Alberto expone que si la película se hubiera rodado hoy en día habría sido convertida, automaticamente, en franquicia. "Eso es 'Stranger Things', que tiene hasta su propia obra de teatro en Londres", cuenta Rey. Para el periodista, el hecho de que 'Los Goonies' no sea de Disney hace que no se haya sobreexplotado y que, por ejemplo, no cuente con una atracción en un parque de atracciones.

En cuanto a su valor económico, Alberto apunta a que es muy difícil de calcular debido a que "su culto es muy concreto pero está muy acotado". "Si yo montara una atracción de parque temático no sería de 'Los Goonies'", afirma el periodista, "podemos montar atracciones mejores de los 80".