María Chivite se emociona al ser preguntada por su confianza en Santos Cerdán: "Espero que pueda demostrar su inocencia"

María Chivite, presidenta de Navarra, se ha emocionado al defender a Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, señalado por un informe de la UCO en relación al caso Koldo. Chivite ha expresado su confianza en la inocencia de Cerdán, enfatizando la importancia de la presunción de inocencia mientras no haya un juicio. Ha afirmado que no hay sospechas de ilegalidad en Navarra y que las empresas mencionadas en el informe serán auditadas externamente. Por otro lado, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha criticado las explicaciones de Pedro Sánchez, tildándolas de "insuficientes" y ha pedido "elecciones inmediatas", señalando a Sánchez como el problema central.

María Chivite se ha emocionado al hablar de Santos Cerdán. La presidenta de Navarra, en una comparecencia ante los medios de comunicación, ha dado su opinión de quien hasta hoy era secretario de organización del PSOE y señalado por un informe de la UCO como líder de una trama que gestionaba las presuntas mordidas del llamado caso Koldo.

"No está siendo un día fácil. El informe de la UCO no se corresponde con la persona con la que yo he compartido mi carrera política, que es mi compañero de partido y mi amigo. Desde el respeto a la presunción de inocencia, que creo que es lo que debemos hacer todos y todas mientras no haya un juicio que así lo determine, espero que Santos sea capaz de demostrar su inocencia", ha dicho Chivite ante los medios.

En ese sentido, la presidenta de Navarra ha reconocido que ha hablado con Cerdán por la mañana cuando todavía no conocía el informe: "Se ha implicado directamente en que Navarra haya podido avanzar en cuanto a infraestructura, en nuestras cuestiones".

Y por ello se ha cuestionado a Chivite: "Todos los informes que hay encima de la mesa dicen que no hay sospechas de ilegalidad. En todo caso, como digo, todo lo que tiene que ver con estas empresas nombradas en el informe de la UCO van a ser investigadas en auditoría externa".

"He convocado a los socios de Gobierno y les he trasladado que no debemos dejar lugar a dudas de que las cosas en Navarra no han tenido nada que ver con cuestiones que salen en ese informe. Debemos, en ese ejercicio de transparencia y honestidad, hacer un cortafuegos de que estas empresas que salen nombradas no han cometido ilegalidades en Navarra", ha informado.

Chivite ha insistido: "El señor Santos no ha estado en ninguna reunión en la que se haya hablado de adjudicaciones de obra pública porque no hemos hablado nunca de eso. Hemos hablado de la necesidad de impulsar determinadas infraestructuras, del estado en esta comunidad. Lo hizo todo en calidad de diputado navarro.

Se ha referido además a la comparecencia de Pedro Sánchez, con el presidente pidiendo "perdón" y negando que vaya a convocar elecciones anticipadas: "Entiendo que haya ciudadanos y ciudadanas que estén decepcionados con el informe que han conocido".

Feijóo pide a Sánchez "elecciones inmediatas"

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha comparecido tras la rueda de prensa convocada por Sánchez para calificar sus explicaciones de "insuficientes y decepcionantes", a la vez que ha pedido "elecciones inmediatas" y habla ya no de caso Koldo sino de "caso Sánchez".

"Sánchez ha comparecido tras ver como al número dos del PSOE en el presente se le imputa lo mismo que al número dos del PSOE en el pasado. Su entorno personal, investigado por diez delitos, de momento", ha insistido.

Porque Feijóo ha puesto a Sánchez en el foco: "Cuando investigan a la mujer del presidente, a su hermano, a su número dos pasado y actual y hasta al fiscal general del Estado nombrado por él, es evidente que el problema es el presidente. Que no vaya de víctima, las víctimas somos todos los españoles".