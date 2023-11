Zapeando le plantea un juego al cantante Manuel Turizo en el que debe escoger entre dos celebrities ante diferentes dilemas. María Gómez la primera pregunta que se le plante es con quién se iría de fiesta entre Sebastián Yatra y Maluma. El cantante elegiría a Yatra ya que hace muchas fiestas en su casa.

Ares Teixidó, por su parte, le pregunta a quién no dejaría dinero entre Shakira o Sebastián Yatra. Manuel Turizo no lo duda y afirma que no le dejaría dinero a Yatra debido a que, como afirma, "Shakira tiene su dinero entonces, teniendo dinero, ella no va a hacer nada con lo que le preste". Valeria Ros, por su parte, le pregunta a quién silenciaría del grupo de whatsapp, si a Shakira o Luis Fonsi. El cantante afirma que silenciar a Fonsi, por elegir a alguno, pero ambos le caen muy bien.

Por su parte, Quique Peinado le plantea otro dilema: "¿Quién te daría más miedo en una pelea, Shakira o Rauw Alejandro?". Ante esta pregunta, Manuel no lo duda y contesta que Shakira. Por último, Dani Mateo le pregunta que con quién tendría un rollito: ¿"Shakira o Camilo"? Y, de nuevo, responde sin dudarlo igual que en la pregunta anterior: tendría un rollito con Shakira.